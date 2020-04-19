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В Липецкой области рассказали о состоянии новых заболевших COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Еще 20 новых случаев заражения коронавирусом подтвердились в Липецкой области к утру 19 апреля, состояние новых пациентов оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили в областном оперштабе по борьбе с инфекцией.

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«Состояние заболевших удовлетворительное. Они находятся под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.

Таким образом, всего в Липецкой области за всё время распространения коронавируса зафиксировано 149 случаев заражения. 48 человек выздоровели.

Одна пациентка скончалась, о ее смерти стало известно накануне. Женщине оказывали помощь в местной инфекционной больнице с 10 апреля, однако лечение осложнялось хроническим заболеванием — системной красной волчанкой. Последние дни жизни она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Всего в России подтвердились 42 853 случая заболевания COVID-19, из них 6060 — за последние сутки. 3291 человек вылечился. Зафиксирован 361 случай летального исхода.

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