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Благодатный огонь прибыл в Крым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Благодатный огонь доставлен в Крым регулярным рейсом из Москвы, передает в воскресенье, 19 апреля, «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Симферополя.

«Благодатный огонь из иерусалимского храма Гроба Господня прибыл в Крым. Он был доставлен в международный аэропорт Симферополь регулярным рейсом из Москвы. Благодатный огонь перевозился в специальных лампах Дэви с соблюдением особых мер безопасности», — говорится в сообщении.

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Благодатный огонь прибудет в главные соборы Крыма и Севастополя — собор святого благоверного Александра Невского в Симферополе и Свято-Владимирский собор в Херсонесе и далее во все храмы полуострова для проведения праздничных богослужений.

В этом году из-за пандемии коронавируса массовую встречу огня отменили. Когда ограничительные меры снимут, верующие смогут получить частицу святыни.

18 апреля в храме Гроба Господня прошла церемония освящения Благодатного огня. В 2020 году она впервые за 10 столетий состоялась без присутствия верующих.

После схождения огня представители духовенства доставили его от храма Гроба Господня до Яффских ворот Старого города Иерусалима, где передали представителям посольств. Те доставили лампады в аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве и отдали их делегациям прямо в самолеты, покинуть лайнеры им не разрешено из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Краснодарский край стал первым российским регионом, куда 18 апреля была доставлена частица Благодатного огня. В тот же день лампады доставили на патриаршую службу в храме Христа Спасителя в Москве.

12 апреля РПЦ приняла решение совершать богослужения Страстной недели с 13 по 19 апреля в Москве без прихожан из-за угрозы распространения коронавируса. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал это трудным решением. В российских соцсетях запущен хештег #молитесьдома.

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