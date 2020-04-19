Обладателей удостоверений гособразца не ограничили в передвижении по Москве

В Москве гражданам с удостоверениями гособразца разрешено беспрепятственное передвижение по городу по рабочим делам без указания маршрута. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на первого заместителя руководителя пресс-службы мэра и правительства Москвы Бориса Булая.

К этой категории принадлежат военные, журналисты, сотрудники правоохранительных органов и иные госслужащие.

«Безусловно, необходимо зарегистрироваться на сайте и внести соответствующие данные — об автомобиле или карте «Тройка», — также я бы рекомендовал этой категории сразу «сгенерить» код для передвижения на такси, если они пользуются таким видом транспорта. В то же время хочется надеяться, что люди будут понимать ответственность, лежащую на них, и не будут злоупотреблять», — сказал Булай.

Военнослужащим, правоохранителям и другим обладателям удостоверений государственного образца, в том числе журналистам, не нужно получать цифровые пропуска для передвижения по столице. Обязательной является регистрация на сайте mos.ru номера личных/служебных машин, а также электронных карт. Для поездок на такси указанным категориям необходимо получить специальные буквенно-числовые коды — в том же порядке, что и цифровые пропуска.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. До 1 мая гражданам разрешается выходить из дома только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных (не более 100 м от дома). Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте.

Пешеходам пропуска пока не нужны. Для передвижения по городу необходим документ, где указан адрес проживания гражданина.

По состоянию на 19 апреля в Москве зафиксировано 24 324 случая заболевания новым типом коронавируса.

По России в целом к данному моменту зарегистрировано 42 853 случая коронавируса, скончался 361 человек, 3 291 пациент выздоровел.

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