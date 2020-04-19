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«Росатом» разработал систему стерилизации медоборудования озоном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Специалисты Троицкого института инновационных и термоядерных исследований госкорпорации «Росатом» разработали систему оперативной стерилизации и дезинфекции медицинских инструментов, спецодежды, оборудования и помещений с помощью мобильных комплексов производства концентрированного озона. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщили в пресс-службе научного дивизиона.

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Озон из-за своих окислительных свойств применяется не только для стерилизации и дезинфекции разных объектов, но и очистки воды — как питьевой, так и промышленной и даже сточной.

«Разрабатываемые в ТРИНИТИ мобильные озонаторы способны обеззараживать практически любые медицинские помещения площадью до 100 квадратных метров. По бактерицидному действию озонирование помещений таким устройством превосходит действие ультрафиолетового кварцевого облучения или эффект от обработки помещений хлором», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сейчас большинство помещений дезинфицируются ядовитым хлором, в то время как озонирование — это чистые технологии, которые при правильном применении не имеют негативных последствий. Предполагается, что использование мобильного комплекса, разработанного институтом, поможет проводить стерилизацию спецодежды без термической обработки, что позволит использовать ее дольше.

Новая разработка отличается высокой концентрацией производимого озона, высокой скоростью дезинфекции и стерилизации, мобильностью и компактными размерами. Еще одно преимущество такого озонатора это потребление электроэнергии в два раза меньше в сравнении с имеющимися аналогами.

«В ближайшее время в ТРИНИТИ запланировано проведение испытаний опытного образца мобильного озонатора с целью выявления его эффективности в реальных условиях и возможного применения для медицинских нужд», — отмечается в сообщении.

17 апреля стало известно, что новый тип коронавируса достаточно устойчив к высоким температурам, и дезинфекция должна проводиться при совмещении нагрева биоматериала с химической стерилизацией.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 19 апреля, количество зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 2,3 млн человек, из них 160,8 тыс. скончались, 600,7 тыс. пациентов выписаны из больниц.

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