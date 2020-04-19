Индекс самоизоляции в Москве на утро воскресенья составил 4,3 балла

Индекс самоизоляции по состоянию на 10:10 в Москве 19 апреля составил 4,3 балла. Об этом свидетельствуют данные сервисов «Яндекса».

Чем ниже числовое значение индекса, тем больше людей находится на улицах города. Индекс от 0 до 2,4 балла означает, что на улицах очень много людей, а 4–5 баллов означает, что на улицах почти никого.

В обычных условиях, до эпидемии коронавируса, этот показатель на то же время воскресенья в Москве составлял 3,1 балла, что означает достаточно большое количество людей на улицах.

29 марта власти Москвы ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. До 1 мая гражданам разрешается выходить из дома только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных (не более 100 м от дома).

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о введении в столичном регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта.

16 апреля правительство столицы объявило, что все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрение на коронавирус. Пациентам будут выдавать именное предписание об обязательной самоизоляции на 14 дней. Нарушителям карантина грозит штраф.

В России в целом к настоящему моменту зарегистрировано 36 793 случаев заболевания, летальных исходов — 313, выздоровели 3 057 пациентов.

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