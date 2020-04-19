За сутки от коронавируса в Москве вылечились 84 пациента

За минувшие сутки от коронавируса в Москве вылечились 84 пациента. Об этом в воскресенье, 19 апреля, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1 763», — сказала она.

Накануне, 19 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе удалось предотвратить взрывной рост заболеваемости. Он добавил, что эффект «сглаживания» на данном этапе достигнут, и назвал это скромной, но очень важной победой.

Кроме того, Собянин отметил, что на сегодняшний день московские медучреждения перешли в более спокойный режим работы с хорошим запасом мощностей, тогда как ранее они работали на пределе.

17 апреля мэр Москвы заявил, что власти города ожидали роста госпитализаций пациентов с коронавирусом к концу недели в три-четыре раза выше текущего. Он также отметил соблюдение подавляющим большинством жителей столицы режима самоизоляции. По словам Собянина, власти ужесточат пропускной режим в столице, если увидят, что количество нарушений со стороны граждан и предприятий нарастает.

По данным оперштаба на 18 апреля, в Москве зафиксировано 20 754 случая заражения коронавирусной инфекцией. 1 679 человек выздоровели, 148 скончались.

В России общее число заболевших достигло 36 793, умерли 313 пациентов, выздоровели 3 057.

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