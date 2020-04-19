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В МЧС дали советы по обработке овощей и фруктов после покупки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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По возвращении из магазина для профилактики коронавируса необходимо купленные зелень, огурцы и помидоры замочить в воде на 10-15 минут. Такие рекомендации дали в МЧС.

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В ведомстве отметили, что, придя домой, следует сначала вымыть руки, а затем разбирать покупки. Причем перед тем как выкладывать продукты, кухонные поверхности рекомендуется протереть.

Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10-15 минут в воде, а затем их нужно хорошо промыть под проточной водой с использованием нейтрального моющего средства, которое необходимо тщательно смыть.

«Продукты в твердой упаковке — пластиковой, металлической или стеклянной — надо помыть водой и мылом», — указали в МЧС.

В целом для профилактики коронавируса советуется проводить дезинфекцию всех поверхностей: столов, стульев, гаджетов.

18 апреля врач рассказала, какие меры необходимо предпринимать для того, чтобы не занести коронавирус с улицы по возвращении домой. Специалист отметила, что в первую очередь при входе в квартиру следует положить тряпку, пропитанную раствором хлора.

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