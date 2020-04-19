Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса

Певец Юрий Шатунов, проживающий в настоящее время в Германии, рассказал, как в стране борются с карантином, и отметил массовую скупку немцами туалетной бумаги.

В эфире телеканала «Россия 1» артист сообщил, что вместе с семьей находится в самоизоляции. По его словам, на улицу он выходит только в редких случаях и обязательно надевает защитную маску и перчатки.

«По правилам разрешается выходить на улицу только семьями. И, конечно, поменьше контактов с посторонними людьми», — отметил Шатунов.

При этом певец рассказал, что его удивил ажиотаж вокруг туалетной бумаги в магазинах.

«На удивление, да (скупали. — ред.). Я, честно говоря, не понимаю, для чего. Туалетной бумагой, я думаю, от вируса не спастись», — добавил он.

Согласно данным института Коза на 18 апреля, в Германии выявлено более 137 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 4,1 тыс. пациентов.

Увеличение продаж туалетной бумаги наблюдалось во всем мире. Ученые объяснили повышенный интерес к данному товару цепной реакцией.

27 марта стало известно, что в России на фоне пандемии спрос на туалетную бумагу вырос на 47%.