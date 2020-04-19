Прямой эфир

Рогозин поблагодарил главу ULA за похвалу российского двигателя РД-180

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поблагодарил президента американской компании United Launch Alliance (подрядчик NASA) Тори Бруно за высокую оценку российского космического двигателя РД-180.

Космический привет: Путин призвал не списывать проблемы отрасли на COVID-19
Президент накануне Дня космонавтики связался с МКС, а также провел телефонные переговоры с американским лидером

Ранее глава ULA назвал двигатель технологическим чудом и подчеркнул, что он идеально подходит для ракеты-носителя Atlas.

«Спасибо, мистер Бруно! Этот двигатель действительно эффективен и надежен», — ответил Рогозин в своем Twitter.

Он также отметил готовность продолжать сотрудничество с американскими партнерами. Кроме того, руководитель «Роскосмоса» пригласил своего коллегу посетить Москву для переговоров.

В феврале СМИ сообщили, что Соединенные Штаты не смогут найти альтернативу российскому ракетному двигателю РД-180 как минимум до 2030 года.

При этом в 2019 году бывший военный стратег Пентагона полковник ВВС в отставке Терри Томпсон назвал использование Штатами российских ракетных двигателей РД-180 для космических миссий одной из главных стратегических ошибок Вашингтона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рогозин пошутил о запуске в космос «КамАЗа»
Рогозин ответил Маску на заявление о многоразовых ракетах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020