Рогозин поблагодарил главу ULA за похвалу российского двигателя РД-180

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поблагодарил президента американской компании United Launch Alliance (подрядчик NASA) Тори Бруно за высокую оценку российского космического двигателя РД-180.

Ранее глава ULA назвал двигатель технологическим чудом и подчеркнул, что он идеально подходит для ракеты-носителя Atlas.

«Спасибо, мистер Бруно! Этот двигатель действительно эффективен и надежен», — ответил Рогозин в своем Twitter.

Он также отметил готовность продолжать сотрудничество с американскими партнерами. Кроме того, руководитель «Роскосмоса» пригласил своего коллегу посетить Москву для переговоров.

В феврале СМИ сообщили, что Соединенные Штаты не смогут найти альтернативу российскому ракетному двигателю РД-180 как минимум до 2030 года.

При этом в 2019 году бывший военный стратег Пентагона полковник ВВС в отставке Терри Томпсон назвал использование Штатами российских ракетных двигателей РД-180 для космических миссий одной из главных стратегических ошибок Вашингтона.