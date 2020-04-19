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Трамп оценил отношения с Россией

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Фото: REUTERS/Al Drago
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Президент США Дональд Трамп заявил, что наладил хорошие отношения с Москвой, несмотря на жесткие действия Вашингтона и введенные санкции.

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В ходе брифинга 18 апреля в Белом доме американский лидер в очередной раз заверил, что никто не относился к России жестче, чем он.

«Вспомните о санкциях и о том, что что-то я сделал с их газопроводом в Европу (с «Северным потоком – 2». — Ред.)», — сказал Трамп.

При этом он отметил, что смог заключить сделку по нефти с Россией, Саудовской Аравией и другими участниками ОПЕК+.

По словам Трампа, эти договоренности спасут Техас, Северную Дакоту, Оклахому и еще ряд штатов, где добывают углеводороды.

В завершение президент США добавил, что у него «очень хорошие отношения» с президентом РФ Владимиром Путиным.

12 апреля страны ОПЕК+ заключили соглашение о сокращении добычи нефти ради стабилизации рынка.

14 апреля Трамп и Путин провели очередной телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы контроля над вооружениями и отношения с КНР. По словам Трампа, беседа была «чрезвычайно важной».

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