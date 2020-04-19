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У замгубернатора Нижегородской области выявлен коронавирус

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Фото: РИА Новости/Павел Кононов
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У заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

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Уточняется, что болезнь у чиновника протекает в легкой форме. Предполагается, что заражение произошло во время командировки Носова в Москву, где он последние недели занимался вопросами обеспечения региона медицинским оборудованием, лекарствами и средствами защиты.

В правительстве Нижегородской области подчеркнули, что отказались от командировок за пределы региона, и среди других чиновников признаков заражения не выявлено.

17 апреля стало известно, что Нижегородская область закупит аппараты искусственной вентиляции легких на 117 млн рублей.

В регионе зафиксировано 517 случаев заражения COVID-19, скончались по меньшей мере четверо.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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