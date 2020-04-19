Прямой эфир

Скелет нашли посреди кладбища в Подмосковье

0
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В деревне Кавезино Пушкинского района Московской области был обнаружен человеческий скелет. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.

По словам посетительницы, скелет лежал посреди некрополя. Причины смерти человека не установлены, проводится проверка по факту заявления.

27 марта на закрытом Филатовском кладбище в Московской области было обнаружено нелегальное захоронение. В могилах находились тела уроженцев Средней Азии. Они были помещены в землю без гробов, в белой ткани.

Правительство Московской области с 9 апреля постановило о временном закрытии 325 кладбищ, расположенных в Балашихе, Воскресенске, Домодедове, Истре, Кашире, Коломенском округе, Люберцах, Можайском округе, Одинцовском округе и других муниципалитетах на период самоизоляции для борьбы с коронавирусной инфекцией. В этот же день аналогичные меры по ограничению посещений были приняты в Москве. При этом для участия в похоронных церемониях ограничений не установлено.

Ранее сообщалось, что жители Москвы во время карантина смогут посещать кладбища и контролировать уборку мест захоронений в режиме онлайн. Для граждан обеспечена возможность дистанционной разовой уборки и возложения цветов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жители Хабаровска нарушили самоизоляцию ради походов на кладбища
Запрет на посещение кладбищ вводят в Ленинградской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020