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Гражданский муж Надежды Бабкиной рассказал о ее состоянии

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Народная артистка РСФСР, руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина продолжает лечение в стационаре без поддерживающих средств. Об этом сообщил в субботу, 18 апреля, ее гражданский муж Евгений Гор на странице в Instagram.

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По словам Гора, в течение недели артистка находится в полном сознании, без аппарата искусственной вентиляции легких. «С каждым днем она набирается сил и восстанавливается», — написал он.

Ситуация, по его словам, была сложной в последние недели, «но всё страшное позади».

О госпитализации певицы стало известно 6 апреля. По словам источников «Известий», Бабкина почувствовала себя плохо 1 апреля, «скорая» увезла ее в платную клинику. Артистка находилась в тяжелом состоянии и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам представителя Бабкиной, у пациентки взяли тест на коронавирус, результат оказался отрицательным.

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