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Актер Виктор Маркин попал в больницу с переломом бедренной кости

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Фото: facebook.com/Виктор Маркин
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Актер Виктор Маркин госпитализирован в одну из московских больниц с закрытым переломом бедренной кости. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил источник «Известий».

По имеющейся информации, 41-летний артист получил травму при падении со стремянки у себя дома.

Маркин служит в столичном театре имени Островского. Зрителям он известен по сериалам «Кухня» и «Физрук».

В середине января артистка Елена Воробей сломала руку во время концерта в подмосковном Ногинске. Она рассказала, что перелом получила после того, как поскользнулась. Несмотря на травму, Воробей продолжила выступление, пока ее состояние не ухудшилось.

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