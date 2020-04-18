Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков

На 65-м году жизни скончался депутат Московской областной думы Иван Жуков, у него был диагностирован коронавирус. Народный избранник скончался в реанимации. О смерти политика 18 апреля сообщил глава Богородского городского округа Игорь Сухин на своей странице в Instagram.

«Больно очень. Аж скулы сводит», — написал Сухин. По его словам, многие были уверены в выздоровлении Жукова. Даже то, что он находится в реанимации, не отменяло оптимистичных прогнозов.

Также о смерти Жукова в соцсети написал и губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Сегодня утром скончался, как звали его все, кто давно с ним знаком, Ваня Жуков, Иван Николаевич Жуков. Светлая ему память», — написал глава региона. Губернатор предложил наградить скончавшегося от коронавируса депутата орденом «За доблесть и мужество».

Жуков родился в Краснодарском крае, высшее образование получил в Московском областном педагогическом институте, учился в Академии госслужбы при президенте РФ, сообщает «Газета.ру».

Жуков являлся депутатом Мособлдумы VI созыва с 2016 года. Награжден в том числе медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Ивана Калиты.

В России, по данным на 18 апреля, зарегистрировано 36 793 случая заболевания. 313 человек умерли, 3057 пациентов вылечились. В Московской области заразились свыше 3,9 тыс. человек.

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