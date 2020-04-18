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В Москве продлили действие ограничений для борьбы с пандемией до 1 мая

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Действие ограничений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Москве продлили до 1 мая. Кроме того, были введены новые меры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в субботу, 18 апреля.

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О том, как пройти контроль с помощью «Тройки», «Стрелки» или социальной карты, власти сообщат 16 апреля

Дополнительные меры начнут действовать с 22 апреля.

Так, для проезда в общественном транспорте города можно будет воспользоваться только картами «Тройка» и «Стрелка», а также социальной картой москвича и жителя Московской области. Номера последних необходимо включить в цифровой пропуск.

Действие остальных проездных приостанавливается до 1 мая 2020 года. Отмечается, что неиспользованные поездки будут позднее компенсированы. Продажу одноразовых проездных в городе приостановят, отмечает «Газета.ру».

Соблюдение пропускного режима автомобилистами будут контролировать камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции. Госномер машины также необходимо включить в цифровой пропуск.

«Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Их владельцы будут штрафоваться», — отмечается на сайте мэра Москвы.

Для волонтеров вводится новый вид цифровых пропусков. Получить их могут те, кто оформил личный номер в ГБУ «Мосволонтер». Количество пропусков, выдаваемых в течение недели, не ограничено.

18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков. Ими воспользовались десятки тысяч жителей Москвы.

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