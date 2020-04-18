Прямой эфир
Сюжет:

В Екатеринбурге на карантин закрыли больницу из-за госпитализации врачей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральную городскую клиническую больницу № 1 в Екатеринбурге закрыли на карантин. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на региональный оперштаб в субботу, 18 апреля.

По COVIDному счету: Россия вошла в топ-10 стран по числу заболевших вирусом
Ориентироваться нужно не на количество зараженных, а на смертность, говорят врачи

«Несколько пациентов и контактных врачей ЦГКБ № 1 госпитализированы в инфекционный корпус городской больницы № 40. Их количество и статус уточняются. Больница № 1 до особого распоряжения закрыта на карантин для проведения необходимых эпидемиологических мероприятий», — сказано в сообщении.

Отмечается, что плановые операции в медучреждении отменены, пациенты с неотложными и экстренными состояниями будут госпитализированы в другие больницы.

На сайте регионального минздрава сообщается, что в регионе зарегистрировано 126 случаев заражения коронавирусом, 49 пациентов выздоровели, один скончался.

Ранее сообщалось, что из закрытой на карантин Республиканской клинической больницы в Уфе сбежали семь человек, не дождавшись повторных результатов анализов на коронавирусную инфекцию. Беглецами оказались врачи и другие сотрудники медучреждения. Министр здравоохранения региона Максим Забелин назвал данный поступок неэтичным, пишет «Газета.ру».

В России за минувшие сутки зафиксировали 4785 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По состоянию на 18 апреля, количество зараженных в стране составило 36 793, из них 313 умерли, 3057 вылечились.

К

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мишустин передал регионам коечный фонд более 60 больниц
Эксперт указала на необходимость психологической помощи лечащим COVID-19 врачам

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020