В Екатеринбурге на карантин закрыли больницу из-за госпитализации врачей

Центральную городскую клиническую больницу № 1 в Екатеринбурге закрыли на карантин. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на региональный оперштаб в субботу, 18 апреля.

«Несколько пациентов и контактных врачей ЦГКБ № 1 госпитализированы в инфекционный корпус городской больницы № 40. Их количество и статус уточняются. Больница № 1 до особого распоряжения закрыта на карантин для проведения необходимых эпидемиологических мероприятий», — сказано в сообщении.

Отмечается, что плановые операции в медучреждении отменены, пациенты с неотложными и экстренными состояниями будут госпитализированы в другие больницы.

На сайте регионального минздрава сообщается, что в регионе зарегистрировано 126 случаев заражения коронавирусом, 49 пациентов выздоровели, один скончался.

Ранее сообщалось, что из закрытой на карантин Республиканской клинической больницы в Уфе сбежали семь человек, не дождавшись повторных результатов анализов на коронавирусную инфекцию. Беглецами оказались врачи и другие сотрудники медучреждения. Министр здравоохранения региона Максим Забелин назвал данный поступок неэтичным, пишет «Газета.ру».

В России за минувшие сутки зафиксировали 4785 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По состоянию на 18 апреля, количество зараженных в стране составило 36 793, из них 313 умерли, 3057 вылечились.

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