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Новая пожарная часть открылась в поселке в Иркутской области

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В поселке Пивовариха Иркутской области состоялось открытие новой пожарной части. В церемонии принял участие врио губернатора региона Игорь Кобзев.

Как сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе областного правительства, под защитой новой пожарной части будут находиться десять населенных пунктов, в которых проживают 47,5 тыс. человек. Под ее ответственность также попадают дачно-садоводческие товарищества, расположенные вдоль Голоустненского тракта.

Здание части выполнено по технологии модульного типа. Стоимость строительства составила 11 млн рублей.

Поселок Пивовариха давно нуждался в пожарной части. Иркутский район один из самых густонаселенных, здесь постоянно строят новые соцобъекты и растет количество жителей.

В 2020 году в Иркутской области планируют построить пять быстровозводимых пожарных депо для уже существующих пожарных частей. На эти цели направят 73 млн рублей.

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