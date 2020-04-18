Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко российских тест-систем

РФ с февраля 2020 года предоставила Белоруссии 14 тыс. тест-систем для выявления коронавируса на безвозмездной основе, при помощи которых в республике диагностировали первые случаи заболевания. Таким образом в субботу, 18 апреля, в Роспотребнадзоре прокомментировали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российские тест-системы якобы дают неверные результаты.

«Российские тесты выявляют минимальное количество чужеродного генетического материала в образце и не дают перекрестных реакций с другими возбудителями, определяя именно новый коронавирус SARS-CoV-2. Российские тесты «видят» возбудителя при малом количестве вируса, в том числе у бессимптомных носителей», — приводит заявление Роспотребнадзора ТАСС.

В ведомстве отметили, что выявление вируса у бессимптомных носителей имеет чрезвычайную важность для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.

В настоящий момент Россия использует тест-системы, разработанные государственным научным центром «Вектор», который включен в перечень референс-лабораторий Всемирной организации здравоохранения по коронавирусу, куда любые страны могут направлять образцы для исследований.

Центр «Вектор» произвел с начала пандемии тест-системы на 3,2 млн определений. Из них 400 тыс. — в качестве безвозмездной помощи почти в 30 странах мира.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал российские тест-системы для выявления коронавируса. Он заявил, что они якобы дают верные данные только в 30% случаев.

7 апреля Лукашенко заявлял, что готов лично лечить людей с коронавирусом.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 18 апреля, в Белоруссии подтверждено 4779 случаев заражения, умерли 42 человека. Всего в мире заразились более 2,2 млн людей, скончались более 155 тыс. пациентов.