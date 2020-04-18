Россиянину отказали в медпомощи в Индонезии из-за коронавируса

Российскому моряку с судна WL Palekh отказали в медицинской помощи в Индонезии из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал замглавы Российского профессионального союза моряков (РПСМ) Игорь Ковальчук.

Он подчеркнул, что организация обратилась в Министерство иностранных дел с просьбой оказать содействие моряку.

«Мы написали в круглосуточный ситуационно-кризисный центр МИДа и Росморречфлот с просьбой оказать содействие российскому моряку с судна WL Palekh с подозрением на инсульт, которому в морском координационном спасательном центре в Индонезии отказали в эвакуации из-за ситуации с коронавирусом», — сообщил Ковальчук «РИА Новости» в субботу, 18 апреля.

По его словам, судно ходит под флагом Мальты, им оперирует компания INOK.

По данным Worldometer на 18 апреля, в Индонезии зафиксировано более 5 тыс. случаев заболевания коронавирусом.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.