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Самолет с Благодатным огнем вылетел из Израиля в Россию

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела с Благодатным огнем из Израиля в Россию. Его планируется привезти к ночному пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя в Москве.

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Ранее представители духовенства вынесли из храма Гроба Господня зажженные лампады с Благодатным огнем к Яффским воротам Старого города Иерусалима и поделились им с 10 странами, включая Россию.

Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал святыню служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня.

Ранее в субботу в храме Гроба Господня прошла церемония освящения Благодатного огня. В 2020 году она впервые за 10 столетий прошла без присутствия верующих, так как храм закрыт из-за коронавируса.

Церемония началась с шествия представителей Армянской православной апостольской церкви. Священникам нужно было открыть древние дубовые ворота храма Воскресения. В этом году ключ от них нес всего лишь один иеромонах, сопровождаемый ключарем.

Как правило, Благодатный огонь доставляют в Россию к началу ночного праздничного патриаршего богослужения в храме Христа Спасителя в Москве.

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