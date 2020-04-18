Прямой эфир
Сюжет:

Собянин продлил и дополнил пропускной режим в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Москвы продлили до начала мая действие введенных 13 апреля ограничений для борьбы с пандемией коронавируса. Введены и новые меры, сообщил 18 апреля мэр российской столицы Сергей Собянин.

Поставили на карты: проверку пропусков в метро перевели в автоматический режим
О том, как пройти контроль с помощью «Тройки», «Стрелки» или социальной карты, власти сообщат 16 апреля

По его словам, объявленные меры показали свою эффективность, «но борьба не закончилась». Дополнительные меры, предложенные Собяниным, начнут действовать с 22 апреля. Контроль за водителями будет осуществляться за счет дорожных камер, в общественном транспорте прекратят продажу одноразовых билетов, а для волонтеров введут новый вид цифровых пропусков.

«При оформлении пропуска надо указывать номер электронной карты или номер автомобиля не менее чем за пять часов до начала поездки», — отмечается на сайте мэра Москвы. Если у автомобиля не будет пропуска, то владелец получит столько штрафов, сколько нарушений зафиксируют видеокамеры, предупредил Собянин.

Среди нововведений также бесплатное предоставление лекарств москвичам с симптомами ОРВИ наравне с заболевшими COVID-19, добавляет «Газета.ру».

18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков. Ими воспользовались десятки тысяч жителей Москвы.

Ранее в апреле директор транспортной ассоциации ТАМА Норайр Блудян предупредил, что автовладельцев, проезжающих по Москве без цифрового пропуска, могут штрафовать с помощью камер видеофиксации нарушений несколько раз за одну поездку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве индекс самоизоляции составил 3,9
У москвичей с коронавирусом и их близких аннулировали 554 пропуска

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020