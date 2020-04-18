Собянин продлил и дополнил пропускной режим в Москве

Власти Москвы продлили до начала мая действие введенных 13 апреля ограничений для борьбы с пандемией коронавируса. Введены и новые меры, сообщил 18 апреля мэр российской столицы Сергей Собянин.

По его словам, объявленные меры показали свою эффективность, «но борьба не закончилась». Дополнительные меры, предложенные Собяниным, начнут действовать с 22 апреля. Контроль за водителями будет осуществляться за счет дорожных камер, в общественном транспорте прекратят продажу одноразовых билетов, а для волонтеров введут новый вид цифровых пропусков.

«При оформлении пропуска надо указывать номер электронной карты или номер автомобиля не менее чем за пять часов до начала поездки», — отмечается на сайте мэра Москвы. Если у автомобиля не будет пропуска, то владелец получит столько штрафов, сколько нарушений зафиксируют видеокамеры, предупредил Собянин.

Среди нововведений также бесплатное предоставление лекарств москвичам с симптомами ОРВИ наравне с заболевшими COVID-19, добавляет «Газета.ру».

18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков. Ими воспользовались десятки тысяч жителей Москвы.

Ранее в апреле директор транспортной ассоциации ТАМА Норайр Блудян предупредил, что автовладельцев, проезжающих по Москве без цифрового пропуска, могут штрафовать с помощью камер видеофиксации нарушений несколько раз за одну поездку.