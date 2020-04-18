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В МЧС рассказали о подходящих для защиты от COVID-19 респираторах

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МЧС рекомендовало носить респираторы без клапана выдоха. Это позволит не заразить других людей.

Средства защиты необходимо покупать в проверенных местах. Нужно убедиться в подлинности — изучить маркировку, срок годности.

Одноразовые медицинские маски можно носить не более 2–3 часов. После использования повязку следует утилизировать, а руки тщательно вымыть. МЧС: маска необходима в местах скопления людей. На улице полезней дышать свежим воздухом.

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