В МЧС рассказали о подходящих для защиты от COVID-19 респираторах

МЧС рекомендовало носить респираторы без клапана выдоха. Это позволит не заразить других людей.

Средства защиты необходимо покупать в проверенных местах. Нужно убедиться в подлинности — изучить маркировку, срок годности.

Одноразовые медицинские маски можно носить не более 2–3 часов. После использования повязку следует утилизировать, а руки тщательно вымыть. МЧС: маска необходима в местах скопления людей. На улице полезней дышать свежим воздухом.