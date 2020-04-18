Легкомоторный самолет разбился под Хабаровском
Четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета под Хабаровском. Л-4 упал в районе села Лесное. При столкновении с землей самолет загорелся.
По данным экстренных служб, воздушное судно принадлежало бизнесмену из Хабаровска. Он был на борту во время крушения. Личности остальных погибших устанавливаются.
Четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета под Хабаровском. Л-4 упал в районе села Лесное. При столкновении с землей самолет загорелся.
По данным экстренных служб, воздушное судно принадлежало бизнесмену из Хабаровска. Он был на борту во время крушения. Личности остальных погибших устанавливаются.