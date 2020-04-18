Легкомоторный самолет разбился под Хабаровском

Четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета под Хабаровском. Л-4 упал в районе села Лесное. При столкновении с землей самолет загорелся.

По данным экстренных служб, воздушное судно принадлежало бизнесмену из Хабаровска. Он был на борту во время крушения. Личности остальных погибших устанавливаются.