Королева Великобритании попросила отменить салют в ее день рождения

Королева Великобритании Елизавета II попросила не проводить салют в ее день рождения 21 апреля. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил репортер телеканала ITV Крис Шип.

«Королева Великобритании попросила, чтобы в честь ее 94-го дня рождения не проводили орудийный салют во вторник», — написал Шип в своем официальном аккаунте в Twitter.

Он также добавил, что это будет впервые за 68 лет ее правления.

16 апреля сообщалось, что в Великобритании карантинные меры продлены минимум на три недели из-за распространения коронавируса. По словам министра иностранных дел страны Доминика Рааба, ослабление любой из существующих мер может нанести ущерб как общественному здравоохранению, так и экономике.

По последним данным портала Worldometer, в Великобритании зафиксировано 108 692 случаев заражений коронавирусной инфекцией, 14 576 пациентов скончались.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.