Теплоходы с каютами для маломобильных пассажиров построят в Петербурге

На Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге построят два пассажирских судна за 5,27 млрд рублей, предназначенные для перевозки 245 пассажиров в комфортабельных каютах на маршруте протяженностью до 5 тыс. км.

На борту разместят ресторан, бар, фитнес-комплекс с двумя саунами, деловой офис, камеры хранения и каюты третьего, второго и первого класса. Также подготовят каюты для лиц с ограниченными возможностями, передает телеканал «78». Строительство теплоходов планируют завершить в 2023 и 2024 годах.

Напомним, в Татарстане планируется в мае спустить на воду первое в РФ пассажирское судно «Чайка», использующее в качестве топлива сжиженный природный газ (СПГ). Прием и сдача испытаний планируются в 20-х числах июля и закончатся к 10–20 августа. Строительство ведется по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Сумма контракта — 320 млн рублей.