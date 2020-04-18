Диетологи дали рекомендации по питанию на самоизоляции

Во время нахождения в самоизоляции стоит употреблять в пищу больше овощей и фруктов. А сладкое и мучное, напротив, исключить. Такие рекомендации дала россиянам врач-терапевт Екатерина Белова.

По ее словам, необходимо постепенно менять рацион и переходить на овощное и фруктовое меню. «Плюс весна, в принципе, требует витаминов больше, поэтому можно подключать не только свежие, но и замороженные овощи, а также фрукты и ягоды», — цитирует ее в субботу, 18 апреля, «РИА Новости». Очень полезны свежая зелень и редиска, отметила врач.

Во время нахождения дома нагрузка на желудок увеличивается, сейчас она такая же, как после новогодних праздников, добавила специалист.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии и нутрициологии РМАНПО Елена Чедия отмечает, что за завтраком можно съесть яблоко или грушу, заменив привычные кашу или творог.

Питаться надо три раза в день, ужин должен быть за четыре часа до сна, добавила врач.

Ранее, в апреле, врач-офтальмолог рассказала, что в период самоизоляции многие люди проводят время за компьютером, смартфоном или телевизором, что может спровоцировать близорукость и глаукому. Она дала рекомендации, как поддержать зрение.

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