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В МИД РФ ответили на призыв генсека ООН о всемирном прекращении огня

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Фото: Global Look Press/Luiz Rampelotto/EuropaNewswire
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К призыву генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о всемирном прекращении огня ради борьбы с пандемией коронавируса следует подходить аккуратно, заявил в субботу, 18 апреля, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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«Как и во многих других ситуациях, лозунги — одно, а жизнь — другое», — приводит его слова «Интерфакс».

В то же время сам подход, заявил Рябков, безусловно, правильный.

По мнению замминистра, основная опасность заключается в том, что некоторые страны пытаются использовать этот призыв для реализации «совсем других задач», которые не получалось решить до сих пор иным образом. Именно по этой причине замминистра призвал к аккуратности и ответственности.

Он также выразил уверенность, что большинство членов международного сообщества поддержит эту линию.

23 марта Гутерриш призвал прекратить все боевые действия в мире из-за угрозы коронавируса. По словам Гутерриша, прекращение огня позволит «создать гуманитарные коридоры для доставки жизненно необходимой помощи и дать надежду тем, кто находится в наиболее уязвимом положении по отношению к коронавирусной инфекции».

Кроме этого, 24 марта генсек ООН призвал лидеров G20 в связи с распространением коронавируса отменить санкции, которые мешают доставке в различные страны медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19 с осложнением в виде пневмонии, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане.

Согласно данным Worldometer на 18 апреля, в мире зарегистрировано 2,25 млн случаев заболевания. Скончались более 154 тыс. человек.

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