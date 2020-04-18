Число погибших при крушении самолета под Хабаровском выросло до 4

Четвертого погибшего при крушении частного самолета в Хабаровском крае нашли под обломками. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Личность погибшего устанавливается.

О произошедшей трагедии сообщалось ранее 18 апреля. Самолет L-4 упал в 700 метрах от села Лесное Хабаровского края. В МЧС также подтвердили падение самолета, оно произошло в нежилой зоне с последующим возгоранием.

Согласно информации «Известий», владельцем воздушного судна был бизнесмен Илья Карабут, занимавшийся оптовой торговлей изделиями, применяемыми в медицинских целях. По данным РЕН ТВ, он и еще два человека — Денис Яровой и Михаил Охотников— погибли.

Основными версиями падения самолета являются ошибка пилотирования и технические неполадки.