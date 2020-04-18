Прямой эфир
Сюжет:

Защита осужденного в США Мартышева подала прошение об освобождении

0
Фото: REUTERS/Bing Guan
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Защита россиянина Юрия Мартышева, осужденного в США за киберпреступления, ходатайствовала о его освобождении на фоне пандемии коронавируса. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил его адвокат Алексей Тарасов.

Неисправимо больной: Константин Ярошенко мог заразиться коронавирусом
Ситуация с пандемией в американских тюрьмах выходит из под контроля властей

По его словам, у Мартышева проблемы с легкими, и он опасается осложнений из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Мартышев отбыл более 50% своего тюремного строка, и мы просим Бюро тюрем США сократить сроки заключения», — цитирует адвоката «РИА Новости».

Ранее Тарасов сообщил, что у другого его подзащитного в американской тюрьме, летчика Константина Ярошенко, также появились симптомы коронавируса. В этой связи им было подано прошение в Бюро тюрем об уменьшении срока заключения для россиянина.

В апреле 2019 года Юрий Мартышев был приговорен судом в американском городе Александрия (штат Виргиния) к 6,5 года тюрьмы за киберпреступления, от которых пострадали компании и частные лица в США. Кроме того, он обязан возместить потерпевшим ущерб в размере более $8 млн. Мартышев пошел на сделку со следствием.

Срок его наказания исчисляется с момента задержания весной 2017 года в Латвии, откуда он был экстрадирован в Соединенные Штаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ярошенко отказали в американской тюрьме в тесте на COVID-19
Посольство России в США запросило проведение медобследования Ярошенко

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020