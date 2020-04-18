Защита осужденного в США Мартышева подала прошение об освобождении

Защита россиянина Юрия Мартышева, осужденного в США за киберпреступления, ходатайствовала о его освобождении на фоне пандемии коронавируса. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил его адвокат Алексей Тарасов.

По его словам, у Мартышева проблемы с легкими, и он опасается осложнений из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Мартышев отбыл более 50% своего тюремного строка, и мы просим Бюро тюрем США сократить сроки заключения», — цитирует адвоката «РИА Новости».

Ранее Тарасов сообщил, что у другого его подзащитного в американской тюрьме, летчика Константина Ярошенко, также появились симптомы коронавируса. В этой связи им было подано прошение в Бюро тюрем об уменьшении срока заключения для россиянина.

В апреле 2019 года Юрий Мартышев был приговорен судом в американском городе Александрия (штат Виргиния) к 6,5 года тюрьмы за киберпреступления, от которых пострадали компании и частные лица в США. Кроме того, он обязан возместить потерпевшим ущерб в размере более $8 млн. Мартышев пошел на сделку со следствием.

Срок его наказания исчисляется с момента задержания весной 2017 года в Латвии, откуда он был экстрадирован в Соединенные Штаты.