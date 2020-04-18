Сваленные непогодой деревья в Пензе уберут лишь через неделю

В Пензе продолжают ликвидировать последствия непогоды. Сотрудникам коммунальных служб необходима еще неделя для того, чтобы избавиться от аварийных деревьев. Стволы приходится распиливать, а затем отвозить на свалку.

Как рассказал ИА «Пенза-пресс» начальник отдела по сносу аварийных деревьев МУП «Зеленое хозяйство» Роман Кисин, работы не прекращаются в парках, скверах и на центральных улицах. МУП получило 153 заявки, менее половины из них выполнены – удалось распилить около 170 деревьев.

Причина работы служб ЖКХ в режиме повышенной готовности – обильные осадки. Дожди идут почти каждый день, образовались огромные лужи, страдают и автомобили, и прохожие. Так, на улицу Чаадаева специалисты выезжают круглосуточно. Воду откачивают по всему периметру дороги. На устранение одной лужи порой уходит один день.

Между тем, по прогнозам синоптиков дождливая погода простоит в Пензе до конца апреля и в начале мая.