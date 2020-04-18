Прямой эфир

Сваленные непогодой деревья в Пензе уберут лишь через неделю

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Пензе продолжают ликвидировать последствия непогоды. Сотрудникам коммунальных служб необходима еще неделя для того, чтобы избавиться от аварийных деревьев. Стволы приходится распиливать, а затем отвозить на свалку.

Как рассказал ИА «Пенза-пресс» начальник отдела по сносу аварийных деревьев МУП «Зеленое хозяйство» Роман Кисин, работы не прекращаются в парках, скверах и на центральных улицах. МУП получило 153 заявки, менее половины из них выполнены – удалось распилить около 170 деревьев.

Причина работы служб ЖКХ в режиме повышенной готовности – обильные осадки. Дожди идут почти каждый день, образовались огромные лужи, страдают и автомобили, и прохожие. Так, на улицу Чаадаева специалисты выезжают круглосуточно. Воду откачивают по всему периметру дороги. На устранение одной лужи порой уходит один день.

Между тем, по прогнозам синоптиков дождливая погода простоит в Пензе до конца апреля и в начале мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Особый противопожарный режим ввели в Пензенской области
Более 50 улиц Пензы отремонтируют до октября

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020