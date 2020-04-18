Уровень травматизма на ПривЖД снизился в четыре раза с начала года

Специалисты зафиксировали снижение количества несчастных случаев на полигоне Приволжской железной дороги в зоне движения поездов. С начала 2020 года по апрель травмы получили два человека, в том числе в Волгоградской области. Случаев травмирования детей пока не было.

За тот же период 2019 года в транспортных происшествия пострадали восемь человек, четверо погибли. В Волгоградской области было шесть пострадавших и еще двое получили травмы, не совместимые с жизнью, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Основная причина травмирования – хождение по железнодорожным путям в неположенных местах. Приволжская железная дорога призывает граждан к повышенной бдительности, находясь на объектах железнодорожной инфраструктуры.