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Тагильский медик стала героем всероссийского онлайн-проекта художников

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Фельдшер скорой помощи Нижнего Тагила, девушка по имени Карина стала героем всероссийского онлайн-проекта художников, который посвящен всем, кто работает с людьми в период пандемии коронавируса. Его запустила автор проекта «Скетчкарантин», художник из подмосковного Королева Юлия Масурова.

Сама она рассказала, что идея проведения проекта, посвященного, врачам, соцработникам, водителям, продавцам и курьерам у нее возникла после того, как из-за эпидемии ей перестали заказывать портреты. Тогда девушка стала рисовать продавцов возле магазина у дома, начала искать врачей, ведущих блоги и рисовать их портреты.

По словам Масуровой, она благодарна людям, которые сейчас трудятся. По сути, это не их выбор, они вынуждены по долгу службы контактировать с людьми, рискуя своей жизнью, пишет ТагилСити.Ру.

Что касается одной из героинь проекта, фельдшера Карины, то она ведет блог «Твой знакомый фельдшер» в Instagram. А о проекте узнала после того, как ее страницу отметили на готовом портрете. Карина призналась, что для нее стало сюрпризом, что кто-то отправил ее страничку художникам. Портрет ей понравился.

На странице «Скетчкарантрина» есть портреты врачей и из других регионов. Сейчас в проекте участвуют восемь человек, но присоединиться к нему может любой желающий. Позже организатор проекта вышлет своим героям оригиналы их портретов по почте. Также Масалова планирует провести выставку.

15 апреля сообщалось, что Центральный рынок в Москве начал отправлять бесплатную еду медицинским работникам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией.

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