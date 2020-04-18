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В МЧС назвали опасности длительной самоизоляции

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Фото: Depositphotos
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Длительная самоизоляция из-за коронавируса может осложнить семейные отношения и обострить чувство одиночества, рассказали 18 апреля в МЧС.

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В ведомстве отметили, что изменение привычного образа жизни ведут к появлению напряженности, подавленности и дискомфорта.

Кроме того, некоторым трудно организовать свой быт и работать дистанционно.

«Возникновение таких состояний - нормальная реакция человека на сложившиеся обстоятельства», - цитирует МЧС «РИА Новости».

Во избежание негативных последствий в ведомстве рекомендовали планировать свой режим дня, заниматься спортом дома и использовать дистанционные способы досуга. В трудной ситуации можно обратиться за эмоциональной поддержкой к близким или специалистам.

Ранее, в субботу, в МЧС дали рекомендации по выбору респираторов во время пандемии. Эксперты отметили, что стоит отдавать предпочтение маскам без клапана выдоха.

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