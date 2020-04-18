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Поголовье овец в Курской области выросло на 50% с начала года

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С начала 2020 года в Курской области увеличивается поголовье всех видов скота. Стадо крупного рогатого скота и коров выросло на 8,2 тыс. и 3,7 тыс. голов соответственно по сравнению с 2019 годом.

Как рассказали «Курской правде» в региональном комитете АПК, поголовье свиней также увеличивается крупными темпами. Сейчас их около 2 млн. Это превышает статистику прошлого года на почти на 17%. Поголовье овец выросло на 50%, до 44,5 тыс.

А вот поголовье лошадей приросло незначительно. Сейчас в области из около 7 тыс., а около 90% приходится на долю личных подсобных хозяйств.

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