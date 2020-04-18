Большой театр покажет онлайн-трансляцию балета «Спартак»

Государственный академический Большой театр России покажет запись балета Арама Хачатуряна «Спартак» в постановке народного артиста СССР Юрия Григоровича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе ГАБТа Катерину Новикову.

Она уточнила, что представление будет транслироваться в 19:00 на YouTube в рамках серии показов спектаклей из «золотого фонда» Большого театра, которая стартовала 27 марта на фоне всеобщего режима самоизоляции.

«Сегодня, 18 апреля, свой 80-летний юбилей отмечает народный артист СССР Владимир Васильев — первый исполнитель партии Спартака, и Большой театр в честь выдающегося танцовщика представит зрителям по всему миру знаменитый балет «Спартак», — заявила собеседница агентства.

Спектакль был записан 20 октября 2013 года на Исторической сцене, а главные партии в нем исполняют Михаил Лобухин (Спартак), Анна Никулина (Фригия), Светлана Захарова (Эгина) и Владислав Лантратов (Красс), подчеркнула Новикова. По ее словам, после окончания трансляции, запись будет доступна зрителям в течение 24 часов.

Ранее генеральный директор ГАБТ Владимир Урин предположил, что Большой театр вновь откроет свои двери не раньше конца июня из-за ситуации с распространением коронавируса.