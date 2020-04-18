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Командующий Нацгвардией Украины заразился коронавирусом

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Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Interior Affairs of Ukraine
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Коронавирус диагностирован у командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Николая Балана, сообщается 17 апреля на сайте ведомства.

Отмечается, что чувствует Балан себя нормально, заболевание проходит практически бессимптомно.

С пятницы генерал отправлен на карантин. Его обязанности взял на себя генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.

Всех, кто контактировал с заболевшим, проверят на COVID-19.

В марте стало известно, что депутат Верховной рады Сергей Шахов заразился коронавирусом. К настоящему моменту он уже выписан из больницы.

Всего на Украине выявлено 4,6 тыс. случаев заболевания, скончались 125 человек.

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