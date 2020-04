Рефери боя Леннокса Льюиса и Майка Тайсона умер от коронавируса

Бывший рефери и член совета директоров Международной боксерской федерации (IBF) Эдди Коттон скончался в США от коронавируса. Об этом в пятницу, 17 апреля, говорится в сообщении на сайте организации.

По словам его жены Руби, Коттон был госпитализирован две недели назад с воспалением легких. В больнице ему был поставлен диагноз COVID-19.

Sadly, we share that Eddie Cotton, IBF Board Member and former professional boxing referee, passed away. Eddie was hospitalized 2 weeks ago with pneumonia and diagnosed with COVID-19 at the hospital. We are heartbroken and deeply saddened by his passing. https://t.co/vBHbmWd0Ju pic.twitter.com/LeKn9huAhs