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Врач из Коммунарки дал прогноз по пику эпидемии коронавируса в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пик эпидемии коронавируса в России наступит не в самое ближайшее время. Такое мнение выразил реаниматолог городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Егор Ларин.

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Медик подчеркнул, что несмотря на то, что заболеваемость будет расти, страна к эпидемиологическому пику готова.

«Что касается конкретно нашего госпиталя, то потенциал на прием пациентов есть, разворачиваются дополнительные койки, привлекается еще персонал, все мобилизованы», — цитирует Ларина 17 апреля «Парламентская газета».

Врач добавил, что российские медики постоянно на связи с коллегами из регионов, а также со специалистами из Италии, Китая и Франции, с которыми идет обмен информацией и опытом.

13 апреля академик РАН Виктор Малеев отметил, что Россия еще не достигла пика эпидемии коронавируса. По его словам, в итоге в Москве заразиться могут 20–25 тыс. При этом, когда в столице заболеваемость начнет спадать, в регионах, наоборот, может увеличиваться.

Как отметила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, пик заболеваемости коронавирусом произойдет в следующие две-три недели.

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