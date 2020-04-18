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Несколько сотрудников ОАК заразились коронавирусом

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Фото: TASS/Zuma
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Несколько сотрудников Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заразились коронавирусом. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе корпорации.

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В сообщении отмечается, что речь идет о работниках московских предприятий. При этом большинство сотрудников переведены на удаленный режим работы.

Теперь компания планирует ввести дополнительные карантинные меры в отношении ограниченного количества сотрудников, контактировавших с заболевшими.

«Такие сотрудники отправляются на карантин, для них за счет компании организуется комплексная диагностика», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Ранее в пятницу стало известно, что в Санкт-Петербурге коронавирус подтвердился более чем у 100 медицинских работников. Всего в городе зафиксированы 1507 случаев заражения. Таким образом, примерно каждый 15-й зараженный оказался медработником.

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