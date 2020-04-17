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Зеленский обвинил парламентариев в попытках развалить его партию

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Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что в Верховной раде намерены «утопить» его партию «Слуга народа». Об этом он заявил 17 апреля в эфире программы «Свобода слова» на телеканале «Украина».

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«Этот корабль под названием «Слуга народа», все зависит только от него. <...> Но в этом океане, в этой Верховной раде очень много акул, которые хотят договориться с этой командой. Со мной ни одна акула не сможет договориться, а люди они разные», — рассказал украинский лидер.

По мнению Зеленского, его фракцию хотят «утопить», потому что она способна за короткое время добиться значительных перемен в стране. Президент считает, что главная задача партии — идти вперед, однако это зависит от добропорядочности каждого депутата.

Партия Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей на досрочных выборах в Верховную раду в июле 2019 года. Впервые в истории страны одна фракция смогла получить большинство в парламенте и возможность сформировать правительство.

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