Сезонную очистку рек и каналов от мусора начали в Санкт-Петербурге

Петербургский комитет по природопользованию начал уборку акваторий от мусора по летнему графику. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Зимой мусор с 331 городского водоема убирают только с ледовой поверхности вручную, а летом его вылавливают с помощью плавсредств. При этом вручную возможна уборка только на участках несудоходных рек и пересыхающих акваторий Петербурга. Очистка будет осуществляться 1–9 раз в месяц в зависимости от значимости водного объекта, передает телеканал «78».

«Мероприятия по уборке и очистке акваторий, кошению водной растительности позволяют значительно улучшить экологические параметры водных объектов, предупредить вторичное загрязнение водной среды, повысить безопасность судоходства, а также улучшить внешний облик города», — рассказал начальник отдела безопасности гидротехнических сооружений и водных объектов Комитета по природопользованию Денис Байдуков.

Общая протяжённость всех водотоков на территории Санкт-Петербурга достигает 282 км, а их водная поверхность составляет около 7% всей площади города. Основная водная магистраль — река Нева, которая впадает в Невскую губу Финского залива, относящегося к Балтийскому морю.