Банду грабителей грузовых поездов будут судить в Тверской области

В Тверской области завершено расследование уголовного дела преступного сообщества, состоявшего из 39 человек. Они обвиняются в хищениях грузов из железнодорожных составов, проходящих через станцию Ржев.

Организаторы вовлекли в незаконную деятельность руководящего работника диспетчерской службы Октябрьской железной дороги, работников охраны поездов, локомотивных бригад и др. С 2017 по 2018 годы обвиняемые совершили 13 фактов хищений грузов, которые следовали транзитом из европейских стран в страны СНГ. Ущерб превышает 40 млн рублей, передают Тверские ведомости.

Участники банды предстанут перед судом. Под стражу были взяты 32 фигуранта.