Прямой эфир

Банду грабителей грузовых поездов будут судить в Тверской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тверской области завершено расследование уголовного дела преступного сообщества, состоявшего из 39 человек. Они обвиняются в хищениях грузов из железнодорожных составов, проходящих через станцию Ржев.

Организаторы вовлекли в незаконную деятельность руководящего работника диспетчерской службы Октябрьской железной дороги, работников охраны поездов, локомотивных бригад и др. С 2017 по 2018 годы обвиняемые совершили 13 фактов хищений грузов, которые следовали транзитом из европейских стран в страны СНГ. Ущерб превышает 40 млн рублей, передают Тверские ведомости.

Участники банды предстанут перед судом. Под стражу были взяты 32 фигуранта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МВД раскрыло подделавших более 1 млрд рублей фальшивомонетчиков
На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020