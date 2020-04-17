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Разрушающуюся подпорную стену с лодками во Владивостоке отремонтируют

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Во Владивостоке стартовал ремонт подпорной стены с лодками, которая уже некоторое время разрушалась. Ранее эта стена находилась в списке интересных арт-объектов города.

Как рассказали в администрации Владивостока, стену планируют отремонтировать и покрасить. В дальнейшем будет рассмотрен вопрос благоустройства данной конструкции, пишет ИА PrimaMedia.

Арт-объект появился на подпорной стене на улице Всеволода Сибирцева в 2013 году. Автор проекта Вадим Герасименко назвал ее «Безмолвной фрегатой».

С 2018 года объект начал разрушаться. От стены отваливались целые куски штукатурки, появились вмятины, а деревянные конструкции частично были утрачены. Создатели обращались в мэрию с предложением восстановить стену и обновить конструкцию «фрегаты», а также изменить концепцию пространства. Спустя два года весь арт-объект на стене снесли и началась реконструкция.

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