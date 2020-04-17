Работу общественного транспорта приостановят в Рязани на один день

В субботу, 18 апреля, в Рязани не будут курсировать все виды общественного транспорта на всех маршрутах. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Такое решение приняли члены рабочей группы в связи с организацией масштабной уборки и дезинфекции. Работы будут длиться с утра до вечера по всему городу. Также будет ограничиваться движение личных автомобилей из-за частичного перекрытия районов, передает РИА «7 новостей».

Для дезинфекции используется средство, которое распыляется с помощью генератора холодного тумана. По данным управления Роспотребнадзора, выбранный метод обработки обеспечит более качественную дезинфекцию и дополнительную безопасность пассажиров в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции.