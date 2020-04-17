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Подготовка к 150-летию Куприна продолжается в Пензенской области

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В год Александра Куприна Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области запланировало мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения известного писателя.

Среди них акция #ЧитаемКупринаВместе, конкурс «Гранатовый браслет», а также Международная научно-практическая конференция «А.И. Куприн. Вне времени и границ». Об этом сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Нестабильная эпидемиологическая ситуация в мире, безусловно, вносит сейчас коррективы в работу, но музей продолжает подготовку и принимает заявки на конференцию», — сообщили в пресс-службе регионального минкультуры.

Именем Куприна в России названы семь населённых пунктов и 35 улиц и переулков в городах и сёлах, четыре из них — в Пензенской области (в Пензе, Наровчате, Нижнем Ломове и Каменке). На родине писателя (село Наровчат Пензенской области) 8 сентября 1981 года открыт единственный дом-музей Куприна и установлен первый в стране памятник.

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