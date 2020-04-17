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Реабилитационный центр в Приморье приютил двух медвежат

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В Приморском крае центр реабилитации диких животных «Тигр» приютил еще двух медвежат, которых нашли на обочине дороги в коробке. Об этом центр реабилитации сообщает на своей странице в Facebook.

Автомобилист обнаружил малышей на обочине дороги в Шкотовском районе, после чего сразу сообщил в департамент охотнадзора. Как выяснилось, в коробке оказались две самки в возрасте 3–4 месяца. Об их состоянии пока не сообщается, пишет ИА PrimaMedia.

20 марта сотрудники центра «Тигр» уже приютили двух малышей гималайского медведя. Лесник Красноармейского района обнаружил их на крыльце также в коробке. Возраст медвежат на тот момент составлял приблизительно полтора месяца. Сотрудники центра внешних повреждений у животных не обнаружили.

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