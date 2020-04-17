США заявили РФ о планах вести переговоры о вооружениях с участием КНР

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил главе МИД России Сергею Лаврову о планах США основывать любые будущие переговоры о контроле над вооружениями на трехстороннем формате с участием Китая. Об этом заявила в пятницу, 17 апреля, официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус.

По ее словам, главы российской и американской дипломатии обсудили шаги в двустороннем диалоге по стратегической стабильности в свете пандемии COVID-19. «Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили двусторонние отношения, включая задержание граждан США», — говорится в заявлении Оргатус.

Накануне Госдеп США представил доклад, из которого следует, что по состоянию на конец 2019 года Россия соблюдала Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Ранее в апреле стало известно, что Вашингтон изучает возможности продления договора с учетом нынешних угроз.

Ранее российский МИД опубликовал заявление по случаю десятилетия подписания договора. Москва призвала Вашингтон как можно скорее дать положительный ответ на предложение о продлении документа.

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Срок действия документа заканчивается в феврале 2021 года.