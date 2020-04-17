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Новый ФАП открыли в селе Сахалинской области

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В Корсаковском городском округе Сахалинской области построили новый фельдшерско-акушерский пункт. Открытие состоялось в селе Раздольном, в котором проживают более 600 человек.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Корсаковского городского округа, деньги на строительство выделили из бюджета области. В здании оборудовали кабинет для приема, аптечный пункт, процедурный кабинет, туалет.

Главврач Корсаковской ЦРБ Константин Горфункель рассказал, что пункт оснащен современным медоборудованием, которое соответствует всем стандартам. Также в ФАПе установлены новая аппаратура и мебель.

В частности, ФАП оснастили экспресс-анализатором, который позволяет узнать уровень глюкозы и холестерина, пульсоксиметром, дефибриллятором и другим оборудованием.

Присутствовавший на открытии вице-мэр, директор департамента соцразвития Григорий Голодников отметил, что появление такого социально значимого объекта — важное событие для сельчан. Ранее фельдшерский пункт располагался в здании школы, что доставляло неудобства обоим учреждениям.

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