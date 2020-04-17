Власти штата Нью-Йорк сообщили о 630 умерших от коронавируса за сутки

За сутки в американском штате Нью-Йорк от коронавируса скончались 630 человек. Об этом в ходе брифинга в пятницу, 17 апреля, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

«Количество смертей, к сожалению, не снижается — 630», — сказал он журналистам. По словам Куомо, число новых пациентов с COVID-19 за последние несколько дней уменьшилось. Трансляция выступления губернатора велась на его странице в Twitter.

Накануне президент США Дональд Трамп предложил губернаторам штатов самостоятельно снимать ограничения, введенные ранее из-за коронавируса. С 11 апреля на территории всей страны из-за коронавируса действует режим крупного бедствия.

15 апреля сообщалось, что за сутки в США от коронавируса умерло рекордное число зараженных — 2228 человек.

Согласно данным Worldometer на 17 апреля, в Соединенных Штатах зарегистрировано более 681 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них умерли свыше 35,3 тыс. человек. Более 58,2 тыс. пациентов были выписаны.